Giresun'da otomobilin fındık bahçesine devrildiği kazada 1 kişi öldü
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Gültepe köyünde Mustafa Kesim idaresindeki 28 RE 534 plakalı otomobil, fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kesim'in cenazesi, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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