Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde M.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında Ahmet Faruk K., A.K. ve F.K. evde mahsur kaldı.
Yangında Ahmet Faruk K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan A.K. ve F.K. ise 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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