Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan A.K. ve F.K. ise 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde M.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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