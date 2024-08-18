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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:37
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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde M.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangında Ahmet Faruk K., A.K. ve F.K. evde mahsur kaldı.

        Yangında Ahmet Faruk K. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan A.K. ve F.K. ise 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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