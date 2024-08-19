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        TMO Giresun'da fındık alımına başladı

        Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:12
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        TMO Giresun'da fındık alımına başladı
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        Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı.

        Merkez, Espiye, Dereli, Güce, Tirebolu ve Görele ilçelerinde belirlenen noktalarda fındık alımlarına başlayan TMO, Bulancak ilçesindeki depoda tören gerçekleştirdi.

        Törene katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, TMO'nun fındık fiyatlarını regüle etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

        Bunun üreticinin menfaatine bir durum olduğunu söyleyen Serdengeçti, TMO'ya teşekkür etti.

        Serdengeçti, üreticiden alınan ilk fındıkta, ürünün alım prosedürünü yerinde gördüklerini ifade ederek, "Son derece rasyonel, üreticimizin yüzünü güldüren bir sonuç da çıkması son derece olumlu oldu." dedi.

        Fındığın Türk tarımının lokomotifi olduğunu vurgulayan Serdengeçti, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aynı zamanda hem Karadeniz'in hem de Giresun'un önemli ekonomik değeri. Bu alın terinin yüzleri güldürmesi gerekiyor. 'Bu piyasa, bu şartlar üreticimizin yüzünü güldürecektir' diyoruz. Aynı zamanda fındık üretimi çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu alım noktası en kıymetli noktasıdır. O nedenle buradaki alımın başlaması son derece önemlidir."

        Serdengeçti, TMO'nun bu sezon fındık aldığı ilk üretici İzzet Kahya'nın ürününün 51 randıman geldiğini kaydederek, bunun karşılığında da fındığın 136 liradan alındığını aktardı.

        İzzet Kayha ise fiyatlar piyasaya göre daha iyi olduğu için TMO'yu tercih ettiğini belirterek, "Tüccar fındığıma 125 lira fiyat verdi, TMO'da fındık 136 liraya denk geldi. Normalde 132 lira ama randıman farkı ile 136'ya denk geldi. Şu anda kilogramda 10 liranın üzerinde karım var." ifadelerini kullandı.

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