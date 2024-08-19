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        Espiye Ziraat Odasından fındığı ihtiyacınız kadar satın tavsiyesi

        Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, fındığı ihtiyaçları kadar satmaları yönünde üreticilere tavsiyede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:05
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        Espiye Ziraat Odasından fındığı ihtiyacınız kadar satın tavsiyesi
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        Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, fındığı ihtiyaçları kadar satmaları yönünde üreticilere tavsiyede bulundu.

        Uçar, fındığın uzun süre depoda kalabilmesi için yeterince kurutulması gerektiğine dikkati çeken Uçar, harmana gelen fındığın aralıklı karıştırılması, ürünün yağmur almaması için de gerekli önlemin alınması gerektiğini aktardı.

        Fındıkta arz talep dengesine işaret eden Uçar, şöyle konuştu:

        "Bir anda pazara inen fındık nedeniyle arz talep dengesinde oynamalar oluyor. Haliyle bu durum serbest piyasadaki fiyatların düşmesine neden olabilir. Bizim üreticilerden beklentimiz ihtiyacı kadar fındık satmaları yönündedir. Üretici ihtiyacı kadar fındığını satıp işini görebilir. Geri kalan fındığını ise deposunda bulundurmaya gayret etsin."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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