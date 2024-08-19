Espiye Ziraat Odasından fındığı ihtiyacınız kadar satın tavsiyesi

Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, fındığı ihtiyaçları kadar satmaları yönünde üreticilere tavsiyede bulundu.

Uçar, fındığın uzun süre depoda kalabilmesi için yeterince kurutulması gerektiğine dikkati çeken Uçar, harmana gelen fındığın aralıklı karıştırılması, ürünün yağmur almaması için de gerekli önlemin alınması gerektiğini aktardı.

Fındıkta arz talep dengesine işaret eden Uçar, şöyle konuştu:

"Bir anda pazara inen fındık nedeniyle arz talep dengesinde oynamalar oluyor. Haliyle bu durum serbest piyasadaki fiyatların düşmesine neden olabilir. Bizim üreticilerden beklentimiz ihtiyacı kadar fındık satmaları yönündedir. Üretici ihtiyacı kadar fındığını satıp işini görebilir. Geri kalan fındığını ise deposunda bulundurmaya gayret etsin."