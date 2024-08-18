Giresun'da evde çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Cenaze törenine Karagöz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belediye Başkanı Harun Özturk, İlçe Müftüsü Abdullah Bal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ve vatandaşlar katıldı.

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