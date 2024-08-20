Espiye'de armut pekmezi yapımına başlandı
Giresun'un Espiye ilçesinde armut pekmezi üretimine başlandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde armut pekmezi üretimine başlandı.
İlçenin Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Halil Eyice, AA muhabirine, armut pekmezi kaynatmanın inceliklerini annesinden öğrendiğini söyledi.
Beldede yetişen armudu toplayarak kışın tüketilmek üzere pekmez haline getirdiklerini belirten Eyice, her yıl yapılan bu eşsiz lezzetin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirdi.
Eyice, armut pekmezinin geleneksel yöntemlerle yapıldığını, armutların toplanması, yıkanması, kaynatılması ve süzülmesi gibi tüm işlemlerin el emeğiyle gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu sayede armut pekmezinin doğal ve lezzetli bir ürün olduğunu aktardı.
Yazın en lezzetli olduğu dönemlerde toplanan armutları temizleyip ikiye ayırdıklarını anlatan Eyice, şunları kaydetti:
"Büyük kazanların içerisinde odun ateşinde armutlarımızı iyice kaynatıyoruz. Kaynama işleminin ardından temiz bir tülbent kullanarak armudun suyunu çıkartıyoruz. Burada çıkan suyu başka bir kapta 3 ile 4 saat aralığında tekrardan kaynatıyoruz, sonrasında ise soğumaya bırakıyoruz ve armut pekmezimiz hazır hale geliyor. Bu işlemler sırasında herhangi bir katkı maddesi, şeker kullanmıyoruz, armudun kendi şekeri yeterli oluyor."
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