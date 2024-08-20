Espiye'de armut pekmezi yapımına başlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde armut pekmezi üretimine başlandı.

İlçenin Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Halil Eyice, AA muhabirine, armut pekmezi kaynatmanın inceliklerini annesinden öğrendiğini söyledi.

Beldede yetişen armudu toplayarak kışın tüketilmek üzere pekmez haline getirdiklerini belirten Eyice, her yıl yapılan bu eşsiz lezzetin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirdi.

Eyice, armut pekmezinin geleneksel yöntemlerle yapıldığını, armutların toplanması, yıkanması, kaynatılması ve süzülmesi gibi tüm işlemlerin el emeğiyle gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu sayede armut pekmezinin doğal ve lezzetli bir ürün olduğunu aktardı.