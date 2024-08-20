Bulancak'ta açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Giresun'un Bulancak ilçesinde açık hava sinema etkinliği organize edildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Açık Hava Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında İnece köyü ve tarihi Bulancak İskelesindeki gösterimlere vatandaşların yoğun katılım sağladığını belirtti.

Sıbıç, "Biz yurttaşlarımızı bir araya getirme sözümüzü yerine getiriyoruz. Serin bir ağustos akşamında ve ay ışığı eşliğinde hep birlikte gülüp eğlendik, komşuluk bağlarımızı bir kez daha pekiştirdik. Bu tür etkinliklerle, Bulancak'ımızda toplumsal dayanışmayı ve birlikte olmanın güzelliğini yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.