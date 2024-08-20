Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da yeni hastane binası inşa edilecek

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'a 150 yataklı yeni göğüs hastalıkları hastanesi yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da yeni hastane binası inşa edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'a 150 yataklı yeni göğüs hastalıkları hastanesi yapılacağını bildirdi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde, bakanlık görevlilerinin kente gelerek 1959'da 7 bin metrekare üzerine bölge dal hastanesi olarak kurulan Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde inceleme yaptıklarını vurguladı.

        Temür, inceleme sonucunda hastanenin nitelikli sağlık hizmeti veremediği için yıkılarak yerine 150 yataklı, içerisinde tek ve çift kişilik nitelikli hasta odaları bulunan, 1, 2 ve 3. seviye yoğun bakım servisleri olan, poliklinik odaları, tomografi cihazı ve benzeri donanımlarla daha modern bir hastane yapılmasının uygun görüldüğünün altını çizdi.

        Projeyi yakından takip ettiklerine dikkati çeken Temür, "Bakanlığımızla sürekli koordineli şekilde hareket ediyoruz. İnşallah yakın zaman içinde Sayın Bakanımızın destekleriyle ilimize daha modern bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Giresun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Giresun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Alucra'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Alucra'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şenol Güneş'ten Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret
        Şenol Güneş'ten Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret