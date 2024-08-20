Giresun'da yeni hastane binası inşa edilecek

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'a 150 yataklı yeni göğüs hastalıkları hastanesi yapılacağını bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde, bakanlık görevlilerinin kente gelerek 1959'da 7 bin metrekare üzerine bölge dal hastanesi olarak kurulan Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde inceleme yaptıklarını vurguladı.

Temür, inceleme sonucunda hastanenin nitelikli sağlık hizmeti veremediği için yıkılarak yerine 150 yataklı, içerisinde tek ve çift kişilik nitelikli hasta odaları bulunan, 1, 2 ve 3. seviye yoğun bakım servisleri olan, poliklinik odaları, tomografi cihazı ve benzeri donanımlarla daha modern bir hastane yapılmasının uygun görüldüğünün altını çizdi.