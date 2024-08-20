Giresun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.T, jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında yakalandı.
İşlemlerin ardından tutuklanan E.T, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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