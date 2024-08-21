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        Şenol Güneş'ten Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret

        Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bulancak Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:32
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        Şenol Güneş'ten Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret
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        Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bulancak Belediyesini ziyaret etti.

        Güneş, ziyarette Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a görevinde başarılar diledi.

        Güneş'e, dönemin Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından 2021'de fahri hemşerilik beratı verilmişti.

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