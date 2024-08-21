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        Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Görele ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:46
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        Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Görele ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kuşçulu Köyü Temel Ağa Mahallesi'nde, M.D.E. ile Y.T. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında M.D.E, üzerindeki tabancayla Y.T'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.T, Tirebolu Devlet Hastanesinde, kavgada darbedilen M.D.E. ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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