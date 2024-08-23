Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Döngeri köyünün İkioluk mevkisinde Ö.Y'nin kullandığı 34 BN 5245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki T.K, olay yerindeki müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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