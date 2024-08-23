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        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 23.08.2024 - 08:28
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        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Döngeri köyünün İkioluk mevkisinde Ö.Y'nin kullandığı 34 BN 5245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki T.K, olay yerindeki müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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