Alucra'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Hükümet Konağı önünde Adem B'nin kullandığı 28 ADH 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarptı.
Kazada yaralanan Kenan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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