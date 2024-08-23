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        Alucra'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:15
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        Alucra'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Hükümet Konağı önünde Adem B'nin kullandığı 28 ADH 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarptı.

        Kazada yaralanan Kenan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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