Giresun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tirebolu-Doğankent karayolunun Kuzgun köyü mevkisinde Mücahit Ö. (32) idaresindeki 23 EY 659 plakalı otomobil ile 28 TH 784 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzman Çavuş olan Mücahit Ö'nün izin için memleketinde bulunduğu belirtildi.
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