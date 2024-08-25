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        Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gülüyor

        HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu illerinden Giresun'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:34
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        Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gülüyor
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        HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu illerinden Giresun'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

        Fındık hasadı için ağustosun ilk haftasında kente gelmeye başlayan tarım işçileri, Giresun Valiliği İl Özel İdaresince Aksu mevkisinde oluşturulan Geçici Konaklama Merkezinde kalıyor.

        Sağlık ve eğitim hizmetleri de sağlanan merkezde konaklayan işçiler, yevmiye usulü anlaştıkları fındık üreticilerinin bahçelerine giderek hasat yapıyor.

        Çocukların, aileleri fındık hasadında olduğu zaman kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla da Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce eğitici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Günün belli saatlerinde konaklama alanına gelen ekipler, çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sokak oyunları, yüz boyama ve şarkılar eşliğinde dans gibi çeşitli aktiviteler düzenliyor.

        - Eylülün ilk haftasına kadar sürecek

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, her yıl ağustosun ilk haftasında mevsimlik tarım işçilerinin Giresun'a geldiğini söyledi.

        "Çocuklar Güvende" programı çerçevesinde farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Modaoğlu, "Alanında uzman ekiplerimiz tarafından çocukların daha kaliteli vakit geçirmeleri için eğitici ve eğlendirici etkinlikler yapılıyor. Çocukların Giresun'da kaldıkları sürece her dakikalarının mutlu geçmesini sağlıyoruz. Onların her zaman yanında olup çocukluklarını güvenli ve sağlıklı şekilde yaşamaları için Bakanlığımızın hizmet modellerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

        Modaoğlu, çocuklara psikososyal destek ekiplerinin yanı sıra çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar tarafından da her türlü desteğin verildiğinin altını çizerek, etkinliklerin eylülün ilk haftasına kadar sürmesinin planlandığını anlattı.

        Eğitici ve eğlendirici etkinliklerden çocukların keyif aldığına işaret eden Modaoğlu, "Birçok çocuk şimdiye kadar kreş ya da anaokulu görmedikleri için bu etkinlikler onlara cazip geliyor. Çocukların her biri bu etkinliklerden dolayı çok mutlu. Biz de kendilerine bu mutluluğu sağladığımız için gururlu ve mutluyuz." diye konuştu.

        Modaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a projeye destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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