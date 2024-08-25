Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gülüyor

HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu illerinden Giresun'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Fındık hasadı için ağustosun ilk haftasında kente gelmeye başlayan tarım işçileri, Giresun Valiliği İl Özel İdaresince Aksu mevkisinde oluşturulan Geçici Konaklama Merkezinde kalıyor.

Sağlık ve eğitim hizmetleri de sağlanan merkezde konaklayan işçiler, yevmiye usulü anlaştıkları fındık üreticilerinin bahçelerine giderek hasat yapıyor.

Günün belli saatlerinde konaklama alanına gelen ekipler, çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sokak oyunları, yüz boyama ve şarkılar eşliğinde dans gibi çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Çocukların, aileleri fındık hasadında olduğu zaman kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla da Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce eğitici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştiriliyor.

"Çocuklar Güvende" programı çerçevesinde farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Modaoğlu, "Alanında uzman ekiplerimiz tarafından çocukların daha kaliteli vakit geçirmeleri için eğitici ve eğlendirici etkinlikler yapılıyor. Çocukların Giresun'da kaldıkları sürece her dakikalarının mutlu geçmesini sağlıyoruz. Onların her zaman yanında olup çocukluklarını güvenli ve sağlıklı şekilde yaşamaları için Bakanlığımızın hizmet modellerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Modaoğlu, çocuklara psikososyal destek ekiplerinin yanı sıra çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar tarafından da her türlü desteğin verildiğinin altını çizerek, etkinliklerin eylülün ilk haftasına kadar sürmesinin planlandığını anlattı.