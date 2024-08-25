Giresun'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı mevkisinde faaliyet gösteren restoranın güvenlik sorumlusu Reşat Yaramış (30) ile Ö.Ö, S.B. ve N.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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