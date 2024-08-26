Giresun'da "30. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde "30. Çamoluk Bal Festivali" düzenlendi.

Çamoluk Kaymakamlığı, Çamoluk Belediye Başkanlığı, Çamoluk Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festival kortej yürüyüşü ile başladı. Göl Park'ta devam eden festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivale katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Çamoluk ve Kelkit Havzasının zengin florası ile muazzam bir servet taşıdığını söyledi.

Çamoluk'un ilçe olarak Giresun'a kattığı stratejik bir potansiyel olduğuna işaret eden Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Giresun vilayetimizi diğer Karadeniz vilayetlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de bizim güneyimizdir. Giresun'un geniş coğrafyasında Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri bize ayrı bir zenginlik, ayrı bir güç katar. Bu bizim için son derece önemlidir. Coğrafyası, kültürü Giresun'u zenginleştirir. Bu tür etkinlikler ilçeler için önemlidir."

Tarımın stratejik bir unsur olduğuna işaret eden Serdengeçti, "Bu etkinliğin teması bal, yani tarım bizim stratejik bir unsurumuz. Sadece Türkiye'mizin değil tüm ülkeler geleceğin dünyasında tarımın makineden önemli olduğunun farkındalar." dedi.