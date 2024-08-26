Karadeniz'deki 7 ilden 8 kooperatifin katılımıyla Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu.

Birlikten yapılan açıklamada, bölgedeki kadın kooperatiflerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin destekleriyle üretim tesisleri kurarak sürdürülebilir şekilde kadın istihdamına yönelik önemli adımlar attığı belirtildi.

Kooperatifçilik alanında bilgi ve deneyim eksikliği sebebiyle bu desteklerden faydalanamayan kooperatifler olduğu belirtilen açıklamada, "Yerelden bölgeye sürdürülebilir kırsal kalkınmanın birliktelikle hareket edilmesi için kurulan kooperatiflere gönüllü mentörlük desteği sağlama kararını ekipçe aldık. Bu da birliğimizi kurmamızın amacını oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kadın kooperatiflerine proje yazma, sosyal medya hesaplarını yönetme, kooperatifçilik eğitimi, finansal okur yazarlık, kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanacak destekler, projelerin sürdürülebilirlik stratejileri, liderlik, e-ticaret, girişimcilik ve iş planı gibi kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları için destek sağlanacağı aktarıldı.

"Ana amacımız, sahadan masaya kooperatiflerin sorunlarına çözüm üreterek yerelden ulusala kırsal kalkınmanın stratejik eylem planlarını hazırlarken bir yandan da yerel kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yönetişim modeliyle Anadolu'da var olan kadın gücünü, kültürel miras ve değerlerimizi, unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi üçüncü adım ile dünya pazarına sokarak geleceğe bırakacak emanetlerimiz için kültür ve değerlerimizi aktarmış olacağız."

Açıklamada, Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği'nin, Amasya Misket Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Artvin Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Giresun Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Gümüşhane Gümüşeller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ordu Çamaş Hanımeli Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Rize Ardeşen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Rize Pazar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Trabzon İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden oluştuğu ifade edildi.