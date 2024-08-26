Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu

        Karadeniz'deki 7 ilden 8 kooperatifin katılımıyla Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz'deki 7 ilden 8 kooperatifin katılımıyla Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu.

        Birlikten yapılan açıklamada, bölgedeki kadın kooperatiflerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin destekleriyle üretim tesisleri kurarak sürdürülebilir şekilde kadın istihdamına yönelik önemli adımlar attığı belirtildi.

        Kooperatifçilik alanında bilgi ve deneyim eksikliği sebebiyle bu desteklerden faydalanamayan kooperatifler olduğu belirtilen açıklamada, "Yerelden bölgeye sürdürülebilir kırsal kalkınmanın birliktelikle hareket edilmesi için kurulan kooperatiflere gönüllü mentörlük desteği sağlama kararını ekipçe aldık. Bu da birliğimizi kurmamızın amacını oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kadın kooperatiflerine proje yazma, sosyal medya hesaplarını yönetme, kooperatifçilik eğitimi, finansal okur yazarlık, kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanacak destekler, projelerin sürdürülebilirlik stratejileri, liderlik, e-ticaret, girişimcilik ve iş planı gibi kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları için destek sağlanacağı aktarıldı.

        Birlik çatısı altındaki kooperatiflerin gastronomi, el sanatları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve hijyen başlığı altında üretim ve hizmet sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ana amacımız, sahadan masaya kooperatiflerin sorunlarına çözüm üreterek yerelden ulusala kırsal kalkınmanın stratejik eylem planlarını hazırlarken bir yandan da yerel kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yönetişim modeliyle Anadolu'da var olan kadın gücünü, kültürel miras ve değerlerimizi, unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi üçüncü adım ile dünya pazarına sokarak geleceğe bırakacak emanetlerimiz için kültür ve değerlerimizi aktarmış olacağız."

        Açıklamada, Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği'nin, Amasya Misket Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Artvin Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Giresun Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Gümüşhane Gümüşeller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ordu Çamaş Hanımeli Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Rize Ardeşen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Rize Pazar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Trabzon İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden oluştuğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Espiye Emniyet Müdürü Öge görevine başladı
        Espiye Emniyet Müdürü Öge görevine başladı
        Alucra Müftüsü Korkmaz görevine başladı
        Alucra Müftüsü Korkmaz görevine başladı
        Giresun'da "30. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi
        Giresun'da "30. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi
        Giresun'da Alzheimer hastası kadın ölü bulundu
        Giresun'da Alzheimer hastası kadın ölü bulundu
        Giresun'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici...
        Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici...