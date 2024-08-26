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        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:01
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        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki Gölpark mevkisinde Mehmet Turhan ile V.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S, bıçakla Turhan'ı yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çamoluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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