Otçu göçü rotaları keşfedilmeye devam ediyor

Giresun'da "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi ile otçu göçü rotaları ortaya çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Sacayak Derneği tarafından hazırlanan ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş bir kültürel miras olan otçu göçü geleneği yeniden canlandırılıyor.

Dernek Başkanı Mehdi Ali Memiç, gazetecilere, otçu göçü ve otçu şenliklerinin yöre halkı için büyük öneme sahip, pek çok ritüeli içeren bir kültürel etkinlik olduğunu söyledi.