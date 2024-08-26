Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Otçu göçü rotaları keşfedilmeye devam ediyor

        Giresun'da "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi ile otçu göçü rotaları ortaya çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otçu göçü rotaları keşfedilmeye devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi ile otçu göçü rotaları ortaya çıkarılıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Sacayak Derneği tarafından hazırlanan ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş bir kültürel miras olan otçu göçü geleneği yeniden canlandırılıyor.

        Dernek Başkanı Mehdi Ali Memiç, gazetecilere, otçu göçü ve otçu şenliklerinin yöre halkı için büyük öneme sahip, pek çok ritüeli içeren bir kültürel etkinlik olduğunu söyledi.

        Bu göçün bölgenin yaşam koşullarından doğmuş bir kültür olduğunu ifade eden Memiç, proje kapsamında, Giresun ilindeki otçu göçü rotaları keşfedilerek, bu rotaların aslına uygun şekilde günümüze aktarılmasını amaçladıklarını aktardı.

        GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise unutulmaya yüz tutan yayla göç yollarını teknik olarak inceleyip doğa yürüyüşü parkurları haline getirdiklerini belirterek, "Böylece köyler ile yaylalar arasında ulaşımı sağlamak amacıyla da kullanılmış olan otçu göçü kültürümüzü genç nesillere aktarmak ve doğa sporlarına yönlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda da ilimizin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Giresun'a sel afeti için 154 milyon lira ödenek tahsis edildi
        Giresun'a sel afeti için 154 milyon lira ödenek tahsis edildi
        Giresun'da sahte içki operasyonu
        Giresun'da sahte içki operasyonu
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Espiye Andoz Kalesi'nde temizlik çalışması yapıldı
        Espiye Andoz Kalesi'nde temizlik çalışması yapıldı
        Giresun'da, festivalde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Giresun'da, festivalde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü