Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, V.Y. ve E.A'nın üzerinde yapılan aramada 1 kilo 95 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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