Giresun'da sahte içki operasyonu

Operasyonda, 60 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 70 litre alkol, alkol yapımında kullanılan 32 aroma verici kit, bazıları bandrollü olmak üzere 504 boş içki şişesi ve 154 boş plastik şişe ele geçirildi.

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