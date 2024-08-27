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        Giresun'da sahte içki operasyonu

        Giresun'un Espiye ilçesinde sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:16
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        Giresun'da sahte içki operasyonu
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        Giresun'un Espiye ilçesinde sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi.

        Operasyonda, 60 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 70 litre alkol, alkol yapımında kullanılan 32 aroma verici kit, bazıları bandrollü olmak üzere 504 boş içki şişesi ve 154 boş plastik şişe ele geçirildi.

        Şüpheli M.B.K. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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