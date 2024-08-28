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        Giresun'a sel afeti için 154 milyon lira ödenek tahsis edildi

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, sel afetinin oluşturduğu zararlar için Giresun'a 154 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:36
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        Giresun'a sel afeti için 154 milyon lira ödenek tahsis edildi
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, sel afetinin oluşturduğu zararlar için Giresun'a 154 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile yaptıkları görüşmeler sonucu aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinin oluşturduğu yaraları sarmak amacıyla AFAD tarafından ödeneğin verildiğini aktardı.

        Özellikle köprü ve menfezler başta olmak üzere sel tahribatı nedeniyle hasar gören tüm noktaların onarılacağını kaydeden Temür, "İhaleler ivedilikle hazırlanıyor. Sel felaketinin oluşturduğu tahribatın bir an önce giderilmesi için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Temür, bu konuda desteklerini esirgemeyen Bakan Yerlikaya ile AFAD Başkan Memiş'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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