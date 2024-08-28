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        GİDOSK sporcuları Giresun'un zirvesine tırmandı

        Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları Giresun'un en yüksek zirvesi olan Artabelbaşı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:47
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        GİDOSK sporcuları Giresun'un zirvesine tırmandı
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        Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları Giresun'un en yüksek zirvesi olan Artabelbaşı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) "Zirvelerde 100. Yıl" etkinliklerine denk gelen 28 Ağustos'ta düzenlenen tırmanışa 6 dağcı katıldı.

        Giresun'un en yüksek zirvesi olan Gümüşhane sınırındaki 3321 metre rakımlı Artabelbaşı kuzey zirvesine, batı rotasından tırmanan GİDOSK ekibi, bu rotadan dağın ilk tırmanışını gerçekleştirdi.

        GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, faaliyetin başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu zorlu tırmanışta bize destek veren MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'a, Batlamaspor yönetimine, Giresun Bosch yetkili servisine ve her zaman yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, GİDOSK sporcularının bu başarısının, Giresun'un dağcılık alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, kulübün önümüzdeki dönemde de yeni zirvelere tırmanışlar gerçekleştireceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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