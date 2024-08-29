Pamukkale'yi andıran Göksu travertenlerine ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Dereli ilçesinde, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini hazirandan bu yana yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

Giresun Valiliği İl Özel İdaresince 2020'de başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Pınarlar köyündeki travertenler, turizmde önemli bir yere sahip oldu.

Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan traverten, bu sezon haziranda ziyarete açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen sezonun haziran ve ağustos döneminde yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği Göksu travertenlerine bu sezonun aynı döneminde 300 bin kişi ilgi gösterdi.

Travertenleri, ekimin sonuna kadar 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İzmir'den gelen Mücella Güney, AA muhabirine, Karadeniz'in muhteşem bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Travertenlere ilk kez geldiğini ifade eden Güney, "Karadeniz'de böyle bir yerin olabileceği hiç aklıma gelmezdi, arkadaşlar söyleyince çok şaşırdım çünkü traverten daha çok Pamukkale, Denizli bölgesinde duyduğum bir şeydi. Burada da dağın içerisinde travertenler bence çok hoş olmuş." dedi.