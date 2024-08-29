Giresun'da köpeğe çarpmamak için devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

İlçenin Direkbükü köyünde 28 ACH 444 plakalı kamyonet, sürücüsü Habibe Ş'nin yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.

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