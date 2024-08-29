Giresun'da köpeğe çarpmamak için devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçenin Direkbükü köyünde 28 ACH 444 plakalı kamyonet, sürücüsü Habibe Ş'nin yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüyle beraberindeki Nurten A, Tuba S.B, Nihal E. ve Sinem B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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