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        Giresun'da tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:51
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        Giresun'da tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Narlı köyünde, Emirhan K. (18) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Zeynep K. (41), Hayrunnisa K. (20) ve Ali Osman B. (17) yaralandı,

        Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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