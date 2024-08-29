Giresun'da tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlçenin Narlı köyünde, Emirhan K. (18) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Zeynep K. (41), Hayrunnisa K. (20) ve Ali Osman B. (17) yaralandı,
Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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