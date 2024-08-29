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        Giresun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:56
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        Giresun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Giresun'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Durmuş Turan (63) idaresindeki 34 VM 7170 plakalı hafif ticari araç, Ergence köyü Cemekli mevkisinde şarampole devrildi.

        Yaralanan sürücü ile Yeter Öz (57), 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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