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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:05
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonda E.K, M.S, F.A. ve X.A'yı gözaltına aldı, yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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