Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonda E.K, M.S, F.A. ve X.A'yı gözaltına aldı, yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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