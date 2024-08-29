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        Güce Belediyesinden, doğaya foseptik atığı boşaltıldığı iddiasına ilişkin açıklama:

        Giresun'un Güce ilçesinde doğaya foseptik atığı olarak boşaltıldığı iddia edilen suyun yağmur suyu olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:57
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        Güce Belediyesinden, doğaya foseptik atığı boşaltıldığı iddiasına ilişkin açıklama:
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        Giresun'un Güce ilçesinde doğaya foseptik atığı olarak boşaltıldığı iddia edilen suyun yağmur suyu olduğu bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce il genelinde yaşanan kuvvetli yağışın en fazla Güce'ye düştüğü belirtildi.

        Bu nedenle ev ve iş yerlerinin bodrum kat ve depolarında yer yer su baskınları meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Fen İşleri Müdürlüğümüzce bodrum kat ve depolardan su çekilerek temizlenmiştir. Görüntülerde foseptik atığı diye servis edilen yağmur suyudur. Görüntü yeni olmayıp geçtiğimiz hafta yaşanmıştır. Görüntüyü çeken vatandaş kanalizasyon atığı zannederek belediyemize şikayette bulunmuş, bahsi geçen suyun yağmur suyu olduğu kendisine de ayrıca bildirilmiştir."

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