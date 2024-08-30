GİDOSK üyeleri Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandı
Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari Cilo Dağları'ndaki Reşko Uludoruk'a tırmanış gerçekleştirdi.
Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari Cilo Dağları'ndaki Reşko Uludoruk'a tırmanış gerçekleştirdi.
GİDOSK'tan yapılan açıklamaya göre, kulübün 6 sporcusu 4 bin 135 metre yükseklikteki zirve tırmanışını başarı ile tamamladı. Sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zirvede kutladı.
Kulüp Başkan Ahmet Kılıç Kılıç, kulübün yerelde gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası zirve tırmanışı ve etkinlikleri de gerçekleştirdiğini belirterek, bunun devam edeceğini kaydetti.
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