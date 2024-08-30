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        Giresun'da kamyonun çarptığı kişi ağır yaralandı

        Giresun'da kamyonun çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:32
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        Giresun'da kamyonun çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Giresun'da kamyonun çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Giresun-Dereli karayolunun Barça köyü mevkisinde Y.K'nin kullandığı 61 K 14563 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Oksal'a (61) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Oksal, ekiplerin müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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