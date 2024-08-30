Giresun'da kamyonun çarptığı kişi ağır yaralandı
Giresun'da kamyonun çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Giresun'da kamyonun çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Giresun-Dereli karayolunun Barça köyü mevkisinde Y.K'nin kullandığı 61 K 14563 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Oksal'a (61) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Oksal, ekiplerin müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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