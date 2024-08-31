Giresun Valisi Serdengeçti'den üçüzleri olan aileye ziyaret
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti.
Serdengeçti, Espiye ilçesinde Turgut ve Cansever Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.
"Ali Rıza", "Akif" ve "Asel" isimleri verilen bebeklerle de ilgilenen Serdengeçti, Sarıkaya çiftini tebrik etti.
Vali Serdengeçti, her zaman Sarıkaya ailesinin yanında olacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın bahtı açık olsun, Allah analı babalı büyütsün." dedi.
Turgut Sarıkaya da Vali Serdengeçti'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Bebekler 7 aylık doğdular. 86 gün hastanede yoğum bakımda tedavi gördüler. Zorlu sürecin ardından kucağımıza aldık, çok mutluyuz." diye konuştu.
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