Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 130 liradan başladı

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının yeni haftaya 130 liradan başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 130 liradan başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının yeni haftaya 130 liradan başladığını bildirdi.

        Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında fındık fiyatının sezona 120 liradan başladığını, son günlerde rakamın yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Bölük, bugün fındığın kilosunun pazarda 130 liradan işlem gördüğünü dile getirdi.

        Serbest piyasada fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğine vurgu yapan Bölük, pazarı yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
        Türkiye fındık ihracatından 2,3 milyar dolar
        Türkiye fındık ihracatından 2,3 milyar dolar
        Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarpması sonucu ölen 7 yaşındak...
        Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarpması sonucu ölen 7 yaşındak...
        Türkiye'nin yıllık fındık ihracatı 2 milyar doları aştı
        Türkiye'nin yıllık fındık ihracatı 2 milyar doları aştı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Modaoğlu, üçüz bebekleri olan ai...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Modaoğlu, üçüz bebekleri olan ai...