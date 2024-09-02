Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 130 liradan başladı

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında fındık fiyatının sezona 120 liradan başladığını, son günlerde rakamın yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Bölük, bugün fındığın kilosunun pazarda 130 liradan işlem gördüğünü dile getirdi.

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