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        Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Modaoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:20
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Modaoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti.

        Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla Espiye ilçesinde ikamet eden aileyi ziyaret eden Modaoğlu, baba Turgut ve anne Cansever Sarıkaya ile bir süre görüştü.

        Modaoğlu, Ali Rıza, Akif ve Asel isimleri verilen bebeklerle ilgilendi, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

        İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ailenin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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