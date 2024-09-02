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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:58
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen İ.M.Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramada, 192 gram kokain ile 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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