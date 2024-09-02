Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen İ.M.Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 192 gram kokain ile 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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