Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adreste yapılan aramada, 192 gram kokain ile 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen İ.M.Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

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