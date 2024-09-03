Türkiye fındık ihracatından 2,3 milyar dolar
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda bu üründen yaklaşık 2 milyar 349 milyon dolar gelir sağladı.
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda bu üründen yaklaşık 2 milyar 349 milyon dolar gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2023’te başlayan ve 31 Ağustos 2024’te sona eren 2023-24 sezonuna Türkiye'nin fındık ihracatına ilişkin bilgilere yer verildi.
Açıklamada, Türkiye'nin 2023-2024 ihracat döneminde 303 bin 458 bin ton fındık satışı gerçekleştirerek, 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağladığı belirtildi.
Bir önceki dönemde, 298 bin 557 ton ürün satışı karşılığı elde edilen kazancın ise bir milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, 2023-2024 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 4 bin 901 ton ile yüzde 1,64 artış sağlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Değerde ise 553 bin 927 dolar ile yüzde 30,86 oranında artış göstermiştir. Son 2 sezonun detaylı karşılaştırması ülkeler ve mal grupları bazında ayrıca ilişki bulunmaktadır. Daha yüksek tonajlarda ihracat rakamlarına erişilmesi temennisiyle, yeni sezonun ihracatçılarımız, üreticilerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz."
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