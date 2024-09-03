Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı

Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından, Hindistan'da Türk fındığının tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirildiği bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen "Hindistan'da Türk Fındığının Tanıtım" projesinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında 27-29 Ağustos tarihleri arasında bu ülkede fındık ihracatının artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.