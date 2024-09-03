Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından, Hindistan'da Türk fındığının tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirildiği bildirildi.
Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından, Hindistan'da Türk fındığının tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirildiği bildirildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen "Hindistan'da Türk Fındığının Tanıtım" projesinin yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, proje kapsamında 27-29 Ağustos tarihleri arasında bu ülkede fındık ihracatının artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.
Hindistan'ın dünyanın en büyük kuruyemiş tüketicilerinden biri konumunda yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hindistan’da 4 yıl boyunca sürdürülmesi planlan tanıtım projesinin gerek basın mensupları gerekse ithalatçı firmalara lansmanında yapıldığı resepsiyon, Hindistan Kuruyemiş Konseyi (NDFCI) işbirliğiyle Yeni Delhi Büyükelçiliğimizde gerçekleştirildi. Programın diğer ayağı ise Mumbai'deki 'Anuga Select India' fuarı oldu."
Açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır'ın da değerlendirmesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.