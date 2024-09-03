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        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı

        Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından, Hindistan'da Türk fındığının tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:03
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        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
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        Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından, Hindistan'da Türk fındığının tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirildiği bildirildi.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen "Hindistan'da Türk Fındığının Tanıtım" projesinin yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, proje kapsamında 27-29 Ağustos tarihleri arasında bu ülkede fındık ihracatının artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

        Hindistan'ın dünyanın en büyük kuruyemiş tüketicilerinden biri konumunda yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hindistan’da 4 yıl boyunca sürdürülmesi planlan tanıtım projesinin gerek basın mensupları gerekse ithalatçı firmalara lansmanında yapıldığı resepsiyon, Hindistan Kuruyemiş Konseyi (NDFCI) işbirliğiyle Yeni Delhi Büyükelçiliğimizde gerçekleştirildi. Programın diğer ayağı ise Mumbai'deki 'Anuga Select India' fuarı oldu."

        Açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır'ın da değerlendirmesine yer verildi.

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        Galeri
        Galeri
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