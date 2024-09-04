Espiye Kaymakamı Kavanoz, grup yolunda incelemelerde bulundu
Espiye Kaymakam Ahmet Kavanoz, Espiye-Soğukpınar- Ericek grup yolunda yapılan çalışmaları yerinde incelendi.
Espiye Kaymakam Ahmet Kavanoz, Espiye-Soğukpınar- Ericek grup yolunda yapılan çalışmaları yerinde incelendi.
Kavanoz, 45 kilometrelik grup yolunda yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kavanoz, yöre halkıyla da sohbet etti.
Kaymakam Kavanoz, Karadoğa ve Karaovacık yaylalarında da ziyaretlerde bulundu.
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