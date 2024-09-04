Giresun'da, geçtiğimiz ay 50 milyon doları aşkın ürün ihraç edildi

Giresun'dan, geçtiğimiz ağustos ayında 50 milyon doları aşkın ürün ihracatı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan ihracat ve ithalat miktarları ile ürünler hakkında bilgiler verildi.

Açıklamada, geçen ay 28 milyon 798 bin kilogram çeşitli ürünlerin ihracatının gerçekleştirildiği, karşılığında da 50 milyon 198 bin 48 dolar gelir sağlandığı belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Giresun'un ihracatında geleneksel ürünlerin yanı sıra yeni ürün grupları da öne çıkıyor. Ağustos ayı ihracatında başı çeken ürünler arasında, fındık ve fındık mamulleri, soya fasulyesi, ayçiçeği yağı ve tohumu, meyveli soda ve organik kırık mısır gibi çeşitli tarım ürünleri yer aldı. Ayrıca tekstil ürünleri ve kedi kumu da ihracat sepetinde önemli bir yer tuttu."