Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da, geçtiğimiz ay 50 milyon doları aşkın ürün ihraç edildi

        Giresun'dan, geçtiğimiz ağustos ayında 50 milyon doları aşkın ürün ihracatı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da, geçtiğimiz ay 50 milyon doları aşkın ürün ihraç edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'dan, geçtiğimiz ağustos ayında 50 milyon doları aşkın ürün ihracatı yapıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan ihracat ve ithalat miktarları ile ürünler hakkında bilgiler verildi.

        Açıklamada, geçen ay 28 milyon 798 bin kilogram çeşitli ürünlerin ihracatının gerçekleştirildiği, karşılığında da 50 milyon 198 bin 48 dolar gelir sağlandığı belirtilerek, şunlar ifade edildi:

        "Giresun'un ihracatında geleneksel ürünlerin yanı sıra yeni ürün grupları da öne çıkıyor. Ağustos ayı ihracatında başı çeken ürünler arasında, fındık ve fındık mamulleri, soya fasulyesi, ayçiçeği yağı ve tohumu, meyveli soda ve organik kırık mısır gibi çeşitli tarım ürünleri yer aldı. Ayrıca tekstil ürünleri ve kedi kumu da ihracat sepetinde önemli bir yer tuttu."

        Açıklamada, Giresun'da geçen ay 13 milyon 415 bin 380 dolar değerinde 25 milyon 63 bin 427 kilogram ürün ithalatının da gerçekleştiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Espiye Kaymakamı Kavanoz, grup yolunda incelemelerde bulundu
        Espiye Kaymakamı Kavanoz, grup yolunda incelemelerde bulundu
        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
        Türkiye fındık ihracatından 2,3 milyar dolar
        Türkiye fındık ihracatından 2,3 milyar dolar
        Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarpması sonucu ölen 7 yaşındak...
        Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarpması sonucu ölen 7 yaşındak...
        Türkiye'nin yıllık fındık ihracatı 2 milyar doları aştı
        Türkiye'nin yıllık fındık ihracatı 2 milyar doları aştı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı