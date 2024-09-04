Giresun'da sürekli kılık ve adres değişikliği yapan cezaevi firarisi yakalandı

"Silahla yağma" suçundan hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B.Ş'nin yakalanmamak için sürekli kılık ve adres değiştirdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay önce açık cezaevinden kaçan O.B.Ş'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Giresun'da silahla yağma suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bu sebeple sürekli kılık, kıyafet ve adres değişikliği yapan cezaevi firarisi yakalandı.

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