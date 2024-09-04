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        Giresun'da sürekli kılık ve adres değişikliği yapan cezaevi firarisi yakalandı

        Giresun'da silahla yağma suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bu sebeple sürekli kılık, kıyafet ve adres değişikliği yapan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:22
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        Giresun'da sürekli kılık ve adres değişikliği yapan cezaevi firarisi yakalandı
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        Giresun'da silahla yağma suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bu sebeple sürekli kılık, kıyafet ve adres değişikliği yapan cezaevi firarisi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay önce açık cezaevinden kaçan O.B.Ş'nin yakalanması için operasyon başlattı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Espiye ilçesi kırsalında bir evde saklandığı belirlenen O.B.Ş, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

        "Silahla yağma" suçundan hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B.Ş'nin yakalanmamak için sürekli kılık ve adres değiştirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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