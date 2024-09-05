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        Giresun'da otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu

        Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu 12 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:53
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        Giresun'da otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu
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        Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu 12 koyun telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin D-40 Çevre Yolu'nda Rüstem Tiryaki yönetimindeki 34 DBC 888 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

        Kazada, sürüdeki 12 koyun telef oldu.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, telef olan hayvanlar nedeniyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.

        Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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