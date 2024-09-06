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        Giresun'da Sağlıklı Yaşam Merkezi sayesinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunuluyor

        Giresun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek, Sağlıklı Yaşam Merkezi sayesinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:28
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        Giresun'da Sağlıklı Yaşam Merkezi sayesinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunuluyor
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        Giresun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek, Sağlıklı Yaşam Merkezi sayesinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

        Özek, Sağlıklı Yaşam Merkez'inde düzenlediği basın toplantısında, merkezin, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

        Merkezlerin Sağlık Bakanlığının "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" anlayışıyla kurulduğuna işaret eden Özek, şöyle konuştu:

        "Merkez, birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı­rmayı, sağlık beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi, toplumun yaşam kalitesini yük­seltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır. Sağlık hayat merkezimizde diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi hizmetleri, çocuk gelişimine yönelik hizmetler, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri verilmektedir."

        Özek, Giresun merkezde ikinci ve Bulancak ilçesinde de sağlık yaşam merkezleri kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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