Giresun'da Sağlıklı Yaşam Merkezi sayesinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunuluyor

Giresun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek, Sağlıklı Yaşam Merkezi sayesinde hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Özek, Sağlıklı Yaşam Merkez'inde düzenlediği basın toplantısında, merkezin, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

Merkezlerin Sağlık Bakanlığının "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" anlayışıyla kurulduğuna işaret eden Özek, şöyle konuştu:

"Merkez, birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı­rmayı, sağlık beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi, toplumun yaşam kalitesini yük­seltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır. Sağlık hayat merkezimizde diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi hizmetleri, çocuk gelişimine yönelik hizmetler, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri verilmektedir."