Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Temmuz 2024 döneminde 403 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Temmuz 2024 döneminde 403 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, söz konusu tarihler arasında borsalarda 403 bin 378 ton fındık satıldı.
En fazla işlem, 101 bin 767 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 90 bin 633 tonla Ordu, 41 bin 863 tonla Giresun izledi.
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