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        Giresun'da kayıp kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kayıp kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:07
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        Giresun'da kayıp kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kayıp kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

        Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Eğribel Yaylası'nda, dün akşam S.Y'ye (55) ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

        Engelli olduğu öğrenilen S.Y'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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