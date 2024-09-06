Giresun Valisi Serdengeçti, Belediye Başkanı Karadere'yi ziyaret etti
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.
Serdengeçti, Başkan Karadere ile makamında bir süre görüştü.
Karadere'ye görevinde başarılar dileyen Serdengeçti, kendisinden ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Karadere ise ziyaretinden dolayı Vali Serdengeçti'ye teşekkür etti.
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