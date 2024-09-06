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        Giresun Valisi Serdengeçti, Belediye Başkanı Karadere'yi ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:18
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        Giresun Valisi Serdengeçti, Belediye Başkanı Karadere'yi ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.

        Serdengeçti, Başkan Karadere ile makamında bir süre görüştü.

        Karadere'ye görevinde başarılar dileyen Serdengeçti, kendisinden ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Başkan Karadere ise ziyaretinden dolayı Vali Serdengeçti'ye teşekkür etti.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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