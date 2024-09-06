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        Görele'de satranç turnuvası düzenlendi

        Görele Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:35
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        Görele'de satranç turnuvası düzenlendi
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        Görele Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        Belediye sosyal tesislerindeki turnuvaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hayatta başarılı olmanın yollarının mücadeleden geçtiğini söyledi.

        Çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

        "Amacımız çocukların küçük yaşta satranca ilgisini artırmaktır. Bu anlayıştan hareketle her yıl belediye olarak yaz etkinlikleri kapsamında çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Satranç turnuvamıza katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve destek veren ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

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