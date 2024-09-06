Giresun'da kayıp şahıs sağ bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde kayıp olarak aranan kişi sağ bulundu.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kayıp olarak aranan kişi sağ bulundu.
Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Eğribel Yaylası'nda dün akşam saatlerinde kaybolan engelli S.Y. (55) için arama çalışmaları başlatılmıştı.
Jandarma, AFAD, İHH ve ATAK gönüllülerinin katıldığı arama çalışmaları sonucu S.Y, aynı bölgede sağ olarak bulundu.
S.Y, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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