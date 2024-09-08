UFK Yönetim Kurulu Başkanı Bölük'ten kahverengi kokarcayla mücadele çağrısı

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, kahverengi kokarcaya karşı topyekun mücadele yapılması gerektiğini bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve bölgenin en büyük ekonomik geçim kaynağı olan fındığın, 2017'den itibaren Gürcistan sınırından Türkiye'ye giren kahverengi kokarca böceğinin istilası altında olduğunu belirtti.

Fındığın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeke Bölük, "Bu zararlıyı üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ihracatçımız ve devletimizin işbirliğiyle hep birlikte bertaraf etmek durumundayız." ifadesini kullandı.