Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        UFK Yönetim Kurulu Başkanı Bölük'ten kahverengi kokarcayla mücadele çağrısı

        Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, kahverengi kokarcaya karşı topyekun mücadele yapılması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        UFK Yönetim Kurulu Başkanı Bölük'ten kahverengi kokarcayla mücadele çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, kahverengi kokarcaya karşı topyekun mücadele yapılması gerektiğini bildirdi.

        Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve bölgenin en büyük ekonomik geçim kaynağı olan fındığın, 2017'den itibaren Gürcistan sınırından Türkiye'ye giren kahverengi kokarca böceğinin istilası altında olduğunu belirtti.

        Fındığın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeke Bölük, "Bu zararlıyı üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ihracatçımız ve devletimizin işbirliğiyle hep birlikte bertaraf etmek durumundayız." ifadesini kullandı.

        Bölük, kokarca ile kışlaklara çekildiği andan itibaren yoğun mücadele yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, illerde valilik makamının direktifleriyle kaymakamlıklar, il ve ilçe tarım müdürlükleri, muhtarlar, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle koordineli bir çalışma yürütülmesiyle bu zararlının kontrol altına alınabileceğini ve bertaraf edilebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda her sene daha da kötüsüyle karşılaşma gerçekliğiyle karşı karşıya kalacağız. Bugün fındığımızı konuşurken yarın tarlada ektiğimiz sebzemizin ve bahçemizdeki meyvemizin de olmadığını göreceğiz. Gelin bu mücadeleyi topyekun yapalım, birlikte hareket edelim, bu mücadele Türk milletinin milli meselesidir. Bu anlayışla fındık kokarcasının verdiği zararı önlemede ve bu böceği yok etmede omuz omuza verelim. Bunu yaparsak aşamayacağımız hiçbir engel yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Giresun'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Giresun'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Mısır'da 2 yıldır kayıp mühendisin bindiği gemiden DNA'sı çıkmadı
        Mısır'da 2 yıldır kayıp mühendisin bindiği gemiden DNA'sı çıkmadı
        Şebinkarahisar'da sağanak etkili oldu
        Şebinkarahisar'da sağanak etkili oldu
        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Giresun'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da kayıp şahıs sağ bulundu
        Giresun'da kayıp şahıs sağ bulundu