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        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:45
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        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        İlçenin Tekkeköy köyünde sabah saatlerinden evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 45 yaşındaki Haşim Gülyol'un yakınları jandarmadan yardım istedi.

        Bölgede yapılan aramalarda Gülyol'un cesedi, fındık bahçesinde bulundu.

        Gülyol'un cesedi, otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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