Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
İlçenin Tekkeköy köyünde sabah saatlerinden evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 45 yaşındaki Haşim Gülyol'un yakınları jandarmadan yardım istedi.
Bölgede yapılan aramalarda Gülyol'un cesedi, fındık bahçesinde bulundu.
Gülyol'un cesedi, otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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